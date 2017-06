PAN Pikir-pikir Usung Sudirman Said di Pilkada Jateng

VIVA.co.id – Politikus Partai Amanat Nasional, Eko Hendro Purnomo mengatakan bahwa PAN membuka kemungkinan ikut mengusung mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang digadang maju menjadi calon Gubernur di Pilkada Jawa Tengah.

Menurutnya, PAN membuka diri untuk mengusung Sudirman. Apalagi Sudirman menurutnya memiliki rekam jejak yang bersih.

"Soal Sudirman Said pada dasarnya PAN membuka diri untuk memajukan Jawa Tengah. Kita lihat dulu visi-misi Sudirman Said. Kita juga lihat Sudirman Said kemarin juga bersih dan keren. Jadi apa salahnya Sudirman Said kita support dan dukung," kata Eko saat menghadiri acara open house Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin 26 Juni 2017.

Namun Sudirman harus melakukan komunikasi dengan PAN apabila benar memang ingin maju dan diusung PAN. Sejauh ini kata dia, belum ada komunikasi yang dilakukan antara PAN dengan Sudirman.

"Sudirman Said turun dulu ke Jawa Tengah, penetrasi, sosialisasi dan kita tentunya akan support dan mas Sudirman Said pun juga harus berkomunikasi dengan kami," kata komedian itu.